Luis Aragón, sobre la actuación del portero: "Ha sido una sorpresa para todos"

Este martes el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, equipo anfitrión del Mundial de Clubes, se metió en la final del torneo tras eliminar a River Plate, el cual se proclamó campeón de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu hace apenas diez días.

Para conocer mejor los detalles de esta sorpresa, ha pasado por El Larguero el entrenador de porteros de la Academia del Al-Ain, Luis Aragón. "¿Estar en la final? Si me lo llegas a decir hace un mes...".

Como no podía ser de otra manera, le preguntamos po Khalid Eisa, el gran protagonista del partido al parar el penalti decisivo de la tanda. "Lo veo entrenar muchas veces. El puesto de portero es el más discutido, son todos árabes y no suele haber mucha calidad. Ha sido una gran sorpresa para todos. En las eliminatorias ha dado un gran nivel, no tanto en la Liga".

Además, nos contó también cómo se ha vivido esto en Emiratos Árabes Unidos. "El equipo ya había cubierto con creces el objetivo. Al Ain es una población pequeña dentro de lo que es Emiratos Árabes Unidos. De hecho había más ambiente por parte de los argentinos".

Por último, dejó claro a quien quiere en la final, eso sí, sólo si ganan claro. "Si supiera que vamos a ganar, me gustaría que el rival fuera el Real Madrid".