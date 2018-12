"Mourinho ha pasado de leyenda a caricatura"

José Mourinho ha sido destituido como entrenador del Manchester United. El técnico se marcha del equipo durante su tercera temporada dejando a los 'red devils' a 19 puntos del liderato de la Premier League y con la Europa League como título más destacado en su etapa en el club inglés.

Antonio Romero, Jesús Gallego, Julio Pulido, Mario torrejón, Jordi Martí y Antón Meana han estado en El Sanedrín de El Larguero analizando la destitución del técnico portugués y debatiendo sobre un hipotético retorno al conjunto blanco.

Jesús Gallego: "Si lo traes, traes la polémica, la crispación. Ni a él ni a nadie le conviene. Si no fuera tan crispante quizá contaría para venir al año que viene, pero allí ni se lo plantean. Mourinho sabía que estaba fuera, era cuestión de ultimar los detalles. Ha fichado casi todo lo que quería y esta plantilla la ha hecho él".

Antonio Romero: "Ha pasado de leyenda a caricatura. Lo ha hecho en un proceso de tiempo récord. Su manera de proceder es exactamente la misma, cuando le da la espalda al fútbol, se enfrenta con todos. Se ha gastado un pastizal en fichajes, eso no puede ser una coartada como él. Lo único que le garantizaba el puesto es que de vez en cuando ganaba, ahora que no gana nunca sería una temeridad que viniera a cualquier equipo de primer nivel de Europa.

"Ahora mismo no hay ninguna posibilidad de que venga al Real Madrid, pero hablas con la gente y nadie se atreve a descartar al 100% que en un futuro próximo no se le pase por la cabeza a los dirigentes del Madrid volver a traer a Mourinho".

Antón Meana: "Es un Mourinho que lo ha perdido todo y que lo han echado del United porque querían que se fuera".

Julio Pulido: "Considero que Mourinho es un entrenador completamente amortizado. No estoy de acuerdo con que le hayan echado por sus enfrentamientos, lo cesan porque no gana. siempre ha ganado, pero ahora eso no le respalda. Ya no gana, no es un entrenador fiable que dé resultados. Siempre ha tenido enfrentamientos, pero ganaba.

"Creo que con el Madrid vamos a asistir a los próximos días a la negación de Mourinho. Y los que le van a negar son los que le trajeron y lo mantuvieron aquí".

Jordi Martí: "Mourinho siempre busca excusas en el fondo, que es que ha fracasado. En lo futbolístico estamos de acuerdo en que ya no es de la élite. lo que hay qiue debatir es si encaja en el Madrid, que ahí ya hay más dudas. Si viene y ganara el primer partido ya tendría a la afición de su parte".

Mario Torrejón: "Nadie oculta su admiración con Mourinho, pero creo que no les encaja. Una cosa es que no le vayan a traer y otra que le nieguen"