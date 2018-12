Cs y PP, entre la crispación y el enfrentamiento

Mientras el independentismo y el gobierno siguen dándole vueltas a la posible reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra e incluso entre consellers y ministros, Ciudadanos lleva al Congreso una iniciativa para la aplicación del 155 y le pide al gobierno que le envíe un requerimiento al president de la Generalitat como primer paso para la activación del artículo. Y el PP, ya saben, ni siquiera piensa en el requerimiento previo, se aplica el 155 por la vía directa y ya está.

Mientras el gobierno sigue apostando por la desinflamación, primero, y el diálogo después, Ciudadanos y PP siguen apostando por la crispación y el enfrentamiento. Catalunya le resta votos al PSOE, Catalunya le da votos a Ciudadanos y menos al PP que tiene un rival en el extremo de su derecha que acoge las simpatias de aquellos que siempre pensaron que Rajoy era un blando. Ellos prefieren el conflicto, igual que los independentistas hiperventilados. Se repelen pero se necesitan.

Ciudadanos y PP demuestran un importante desconocimiento, voluntario o involuntario, de la Constitución, porque si tanto respetaran ese texto que esgrimen constantemente, arrogándose la potestad de calificar de anticonstitucionalista a quien les parezca, incluso al partido en el gobierno, sabrían, y lo saben con toda seguridad, que no hay argumentos para la activación del 155. No ha habido incumplimiento de ninguna legalidad y la previsión de altercados o la previsión de lo que puedan hacer los Mossos no es motivo para nada.

Y no contentos, Pablo Casado y Albert Rivera piden un 155 indefinido, algo que tampoco está recogido en la Constitución. Y ¿hasta cuándo? ¿Quién pone las bases de la desactivación? ¿A la espera de los proximos resultados electorales?

En estos tiempos sobra la gesticulación y se piensa poco en las consecuencias de tanto gesto.