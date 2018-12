"Por cómo van las cosas, yo pienso que nadie me lee"

Justo antes de que nos sentemos a hablar con David Trueba se conoce que el Manchester United ha despedido a José Mourinho: ¿no será que ha triunfado el bien sobre el mal? Pero dice Trueba que no, que incluso el mal tiene mejores representantes que Mourinho. "Aunque nadie te dice que dentro de un mes no esté aquí triunfando con el Real Madrid", deja caer Trueba. Se nota que es del Athletic; por eso siembra el miedo en parte del madridismo, mientras que alegra la vida en esa "columna de españoles a la que me gusta llamar los reyes del cachopo". Pero David Trueba suele apostar "por el sentido común y el respeto a los demás, por la concordia, por el civismo, porque la gente se puede entender pese a tener diferencias radicales, así que veo avanzar el mundo y pienso, vaya, no me lee nadie."

Nosotros sí leemos a David Trueba. Viene a presentar su última antología de artículos 'El siglo XXI cumple 18' (editorial Debate) y aprovechamos para hablar con él sobre su relación con la edad, un tema sobre el que reflexiona en todas sus obras, tanto literarias como cinematográficas: "será que como soy el pequeño de 8 hermanos y mi padre era ya muy mayor, yo nací pre-jubilado. Nunca presumí de joven". Ahora tal vez tenga por fin la edad que se merece: la misma que tienen los padres de las nuevas estrellas del rock. El siglo, por su parte, con la mayoría de edad, está mostrando su verdadera naturaleza: "una patada en la entrepierna a nuestras expectativas sobre la modernidad".