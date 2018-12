En los últimos años, Campofrío se ha acostumbrado a presentar anuncios navideños que no dejan diferente a nadie. El de estas navidades no iba a ser menos. Bajo la premisa "El humor no es un lujo, sino un bien de primera necesidad", distintos cómicos acuden a la tienda LOL a comprar chistes. Hablamos de ello con su director, Daniel Sánchez Arévalo, y una de sus protagonistas, Belén Cuesta.

"El humor siempre ha sido una seña de identidad de nuestra sociedad", defiende Arévalo. "Mucha gente que participa está siendo víctima de escarnio, así que fue un "sí, quiero participar"". El cineasta ha reconocido que él también sufre estos ataques: "Yo que siempre he sido muy activo en redes sociales he dejado de escribir porque tengo un miedo atroz. Ya va más allá del humor".

Belén Cuesta es una de las dependientas de la tienda LOL en el spot. "Me reí tanto leyéndolo que lo tuve clarísimo. Me parece muy necesario", confiesa. Ella también sabe lo que es ser increpada a través de las redes sociales: "Me acuerdo cuando empecé a trabajar con Buenafuente que me insultaban a las 2 de la mañana".