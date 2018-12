Ángel Torres: "Creo que el VAR lo tienen que dirigir personas ajenas al fútbol"

El presidente del Getafe durante los últimos 18 años Ángel Torres, ha estado en El Larguero hablando del momento de su equipo y de las palabras que realizó hace unos días: "Yo sé de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajen".

"Lo de buena tinta sobraba", ha dicho sobre sus palabras. "No tengo información privilegiada ni soy adivino. No tengo sospechas, van 16 jornadas y la Liga está muy igualada. Del tercero por abajo al séptimo estamos en muy pocos puntos. en seguida cualquier declaración se saca de quicio. No quería decir lo que se pudo pensar por mi mala explicación", añade el directivo.

El presidente ha hablado sobre el VAR y su distinto criterio dependiendo del equipo. "El VAR lo tiene que dirigir un profesional independiente, es bueno pero hay que darle una vuelta. Creo que seguirá mejorando una vez se concreten los criterios de que una cosa puede ser en un campo y no en otro".

Alaba a Bordalás

Torres ha alabado a su entrenador en el club madrileño. "Es el entrenador más completo que he tenido", ha dicho el presidente, que ha asegurado que no hay nada contra la prensa por el hecho de hacer los entrenamientos a puerta cerrada.