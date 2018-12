Carlos Sainz: "No creo que fuese una buena idea correr el Dakar con mi hijo. ¿En coches diferentes? En un futuro no se puede decir que no a nada"

Carlos Sainz estará un año más en el Rally Dakar. A sus 56 años, 'El Matador' volverá a Perú para defender el segundo título que conquistó el pasado mes de enero, con más ilusión desde que empezó en 2010 y con ganas de repetir victoria: "Ya se han aburrido de preguntarme si va a ser el último Dakar".

"Uno va cumpliendo años y las cosas se disfrutan más. Tengo que poner más alto la ilusión en 2018. Estoy para intentar ganarlo. No es fácil, pero me hace ilusión con un coche nuevo, ponerlo a punto", declaró el piloto español que lleva en activo desde 1980.

Tras tres años en Peugeot, afrontará el reto con Mini, que como él ha dicho, es muy similar a lo que tenía. Lo que será diferente es la carrera, que por sus características tendrá que estar concentrado hasta el último metro.

"Va a ser más concentrado, pero no más fácil. Todas las etapas va a ser 100% de arenas o de dunas y significa que uno no va a poder estar tranquilo hasta el último metro. En las dunas nunca se sabe. Va a haber más incertidumbre de cara al final de la carrera", dijo Carlos Sainz sobre el circuito de Perú, que este año no separará los 2500 metros de altura.

Una cosa si tiene clara y es que ve poco futuro a correr un Dakar con su hijo: "Yo creo que no, no iba a ser buena idea. La primera discusión ería quién conduce y quién es el copiloto. Si él quiere algún día hacerlo, en un futuro nunca se puede decir que no a nada".

Sobre Fernando Alonso y la noticia que dio en El Larguero Ponseti sobre la posible vinculación del asturiano con Toyota para correr el Rally: "Fernando ahora está en un periodo de su vida abierto a cualquier tipo de reto y el Dakar es un reto bonito".