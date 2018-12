"Tengo 26 años y soy profesora interina. Laura podríamos haber sido cualquiera"

"El 20 de este mes cumpliré 26 años. Llevo un mes y medio dando clase de Geografía e Historia como interina y Laura Luelmo podría haber sido yo. Se me hace un nudo en la garganta cada vez que lo pienso. Llega un día que recibes un sms avisándote de que has sido citada para el día siguiente, siendo entonces cuando empiezas a sentir una mezcla de alegría y nervios. Alegría porque te han llamado, pero nervios porque no sabes a dónde te mandarán ni por cuanto. Así, de un día para otro cambia tu vida e incluso, en algunos casos, te ves obligado a mudarte de tu hogar. Los primeros días son duros, las primeros meses más e incluso , según profesores con más experiencia que yo, me han dicho que sigue siendo duro a lo largo de los años. No sabes bien como dar clase, como tratar a los alumnos o como enfocar tu docencia. La ilusión inicial puede hasta desvanecerse sino consigues conectar con tus alumnos. Y en esos momentos, lo que menos piensas es que algo malo te puede pasar. Este mes y medio para mi no ha sido nada fácil, pero mis preocupaciones se empequeñecen cuando pienso en Laura. Tenía tanto que aprender y tanto que enseñar como tengo yo, y no puedo ni quiero evitar pensar en ello. Es nuestro deber ecitsr que esto siga pasando, que se siga matando a mujeres solo porque alguien se cree que tiene derecho sobre esa persona. Desgracidamente, Laura podríamos haber sido cualquiera".

Seguir leyendo