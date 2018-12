Publicó hace 2 meses Tú no matarás. Su séptima novela que va ya por su segunda edición. En ella relata la historia de tres amigos: Fernando, hijo de un republicano represaliado por el franquismo; Catalina, madre soltera, lo cual determina su existencia en pleno franquismo; y Eulogio, quien ha perdido a sus padres. Los tres son víctimas de la dictadura y se marchan de españa y durante su exilio recorren diferentes escenarios. Macarena Berlín entrevista a la autora de este libro, Julia Navarro.

Comenta la escritora que esto no es una novela histórica, sino, de personajes. "Yo creo que en España hay extraordinarios novelistas de novela histórica que abordan realmente el contar la historia. Pero mi ambición nunca ha sido, en ninguna de mis novelas, contar la historia. Mi ambición es contar la historia del personaje, pequeñas historias". Estas pequeñas historias hay que contextualizarlas, como comenta Navarro. "Todos somos hijos de nuestro tiempo. Y si no contextualizas en el tiempo en el que está transcurriendo esa historia, esos personajes no se entienden".

Llegó a la escritura de casualidad después de 30 años dedicados al periodismo. Cuenta la novelista que es que a ella le encanta su trabajo. Sin embargo, No matarás es la novela que más le ha costado llevar a cabo. Comenzó a escribir la primera parte en 2013. "Hacer ese viaje a la España de los años 40 supuso un problema emocional". Relata que no podía dejar de acordarse de sus abuelos y de las historias que había escuchado en su casa, para ella fue como dar marcha atrás y sumergirse en un Madrid en blanco y negro. "Yo no veía los colores cuando estaba escribiendo. Me daba cuenta de que me estaba implicando emocionalmente". Reconoce Navarro que era la primera vez que le sucedía algo así. Dejó el libro aparcado hasta el 2016, cuando decidió recuperarlo.

Perdió la novela con todas sus correcciones el día que la iba a entregar a la editorial. Cuenta que la sensación que guarda es amarga, "como si alguien hubiese entrado en tu casa y se hubiese llevado algo tuyo". Llevaba la obra en una funda de ordenador y la dejó en el interior del vehículo. Pese a llamar a todos los servicios de taxi, no consiguió recuperarla. "Tuve que sentarme otra vez a corregir toda la novela, es decir, a corregir 1000 páginas". Cuenta que ahora necesita un respiro, "por lo menos dos o tres meses de poner un poco de distancia y sobre todo dejar que los personajes de Tú no matarás se vayan, todavía están conmigo".

La escritora es muy disciplinada a la hora de escribir. Cuenta Navarro que siempre se plantea antes de nada qué es lo que quiere contar. "Una vez tengo clara la idea y en qué momento voy a situar las pequeñas historias de mi personajes, empiezo a trabajar todos los días". La conciencia es un tema que la escritora ya había tratado previamente es uno de sus anteriores trabajo, Historia de un canalla. "Lo que quería es hacer un viaje al fondo de la conciencia, es decir, esa compañera tan ingrata que tenemos todos los seres humanos y que por mucho que empujemos la cabeza hacia abajo para que no salga, de vez en cuando sale y nos da un disgusto".

El nazismo o la persecución de los judíos son temas que aparecen en Tú no matarás. El auge actual de partidos de extrema derecha que entran con fuerza en el panorama político mundial hace que nos preguntemos si hemos aprendido la lección. Asegura Navarro que no aprendemos nada. "A mi me parece muy preocupante y a mi me gustaría que se produjera una sacudida en las sociedades europeas para ver el por qué y cómo se puede abordar para a(cortar esto absolutamente de raíz".

Los personajes de su novela sufren la dictadura, y a día de hoy, sigue siendo un tema candente pues aún se trata la cuestión de qué hacer con los restos del dictador. Sostiene la escritora que los españoles del siglo XXI tienen muchos desafíos y problemas por delante y "Franco no puede seguir ocupando los titulares de los periódicos".

Los personajes de su novela se refugian en la literatura. Afirma la escritora que leer tiene un efecto terapéutico. "Durante el tiempo que estoy leyendo me he ido de mi realidad para encontrarme otras realidades, otros lugares, otros países".

Considera que en España no se lee suficiente y que a las universidades llegan estudiantes con problemas de comprensión lectora. "En España se lee poco, entre otras cosas, porque se ha renunciado a algo tan elemental en los planes de educación como que los niños lean en el colegio, aprender a leer". Dice la escritora que esto no es algo de lo que solo se tengan que ocupar los padres. "Los niños se educan en toda la sociedad", insiste la escritora. Recuerda Navarro al filósofo y ensayista José Antonio Marina quien dice que hace falta una tribu entera para educar a un niño. "La lectura no ha de ser un castigo, si no una fuente de satisfacción, de descubrir nuevas aventuras", advierte la escritora. Comenta que la lectura no es incompatible con las nuevas tecnologías, pero que sí compiten entre ellas. "Creo que hay un problema de dependencia con los móviles y lo digo con preocupación". Invita a reflexionar la autora sobre ello y lograr que en la escuela se enseñe a los niños a leer, algo elemental para la periodista.

Julia Navarro es una persona optimista pero reconoce que le indignan muchas cosas. "Me indigna la injusticia, la mentira, lo políticamente correcto, el miedo, el que en estos momentos vivimos en una sociedad en la que por ser políticamente correctos la gente empieza a renunciar a expresarse en voz alta y decir lo que piensa". Pero le pone de buen humor estar con sus amigos, compartir tiempo con su familia, y con Argos, su perro. Dice Navarro que los libros "los escribimos juntos Argos y yo". Cuando se queda atascada lo comenta con él. "Él me mira muy fijamente y yo a veces en esa mirada encuentro la solución. Es una compañía extraordinaria".