"Yo no quería publicar, yo quería ser escritor"

La experiencia literaria que, sin duda, determina la trayectoria de un escritor es la publicación de su primera novela. Hemos puesto la mirada en un thriller rural titulado Los Caín y en su autor, Enrique Llamas. Macarena Berlín entrevista al escritor, cuya voz ha llamado mucho la atención este año.

Su primera novela ha dejado huella, algo que el escritor no se esperaba cuando empezó este camino. Tal y como asegura, "uno empieza a escribir desde la insensatez, porque es un salto al vacío, y no sabes si lo que estás contando le va a interesar a alguien". Asegura que con "trabajo, esfuerzo y tiempo, si sabes cómo, puedes llegar a la gente".

Enrique Llamas dice estar "muy satisfecho, muy sorprendido y, sobre todo, muy feliz" con el resultado que ha tenido su salida al mundo literario.

Las páginas de Los Caín nos hablan de la historia de Somino, una pequeña localidad perdida en la España franquista. Como protagonista cuenta con un joven maestro de escuela, Héctor Cruz, que se ve obligado a abandonar la capital para incorporarse a la plantilla de profesores del pueblo. Se trata de una novela negra que habla de la maldad, sin dejar de tocar otros temas.

El autor de Los Caín confiesa su interés por ambientar la obra lejos de la ciudad, "porque me parece que los lugares pequeños, los pueblos, tienen la capacidad de mostrarnos tal cual somos, sin máscaras". Asegura conocer bien ese ambiente donde "todo el mundo conoce a todo el mundo y es muy difícil la interpretación sobre uno mismo".

"Escribo desde la experiencia, desde lo que me nutre", por eso eligió ese escenario para contar la historia. "Es una novela también sobre el cisma entre la ciudad y el campo, sobre un campo al que muy poca gente ha mirado y al que le debemos todo". Habla el escritor de la gran brecha cultural que existe entre ambos lugares, la cual va desapareciendo cada vez más.

Nos cuenta que le llevó a ambientar su primera novela en los años 70, un tiempo que el propio autor no ha vivido. "Es un tiempo que he escuchado mucho y que he leído en las novelas de la generación de los 50, que he leído en Cela y sobre todo en Delibes". Afirma que ese tiempo, aunque sea pasado, "es un pasado muy reciente y que habla de nosotros como país y que nos ayuda a explicarnos a nosotros mismos". Trata la distancia como una oportunidad para hacer "un análisis reposado sobre lo que nos está pasando". Habla de un pasado reciente que le ha dado templanza. "Templanza es lo que yo necesitaba para escribir esto".

"A mi lo que más me gusta en la vida es la ficción, creo que la ficción es la vida". Asegura que este género "nos enseña a interpretar la vida". Enrique Llamas se define como alguien que entiende su vida a través de los libros y de las películas. "Es cuestión de organizarte y encontrar el tiempo para canalizar una historia que va creciendo dentro de ti como un árbol y que por algún sitio tiene que salir".

Confiesa que no le ha resultado nada fácil publicar un libro. "No solo publicar, sino llegar al público". Considera que "no es fácil hacer algo bueno y que llegue al público al que tiene que llegar". Enrique Llamas lo tiene claro: "Yo no quería publicar, yo quería ser escritor". Con Los Caín ha dado los primeros pasos para llegar a tener una carrera literaria, su mayor aspiración ahora mismo.