Hoy en la Cara B vamos a recordar a una mujer que ha sido una leyenda del fotoperiodismo en España, a la que, sin embargo, no conocía mucha gente y que tuvimos la increíble suerte de entrevistar hace un par de años: Joana Biarnés. Aquella fue una entrevista de esas que dices: me quedaría contigo horas y horas para que me sigas contando. Joana Biarnés moría esta noche, con 83 años, a consecuencia de un paro cardiaco. Y hemos pensado que teníamos que dedicar la Cara B a descubrírsela a los oyentes que aún no la conozcan.

Joana ha sido una leyenda del fotoperiodismo, fue la primera mujer fotoperiodista de la historia de este país. Vamos a recuperar algunos de los momentos de aquella entrevista. Ella nos contó cómo había llegado a la fotografía, nos contó que realmente -antes de eso- ella quería ser telefonista, que le fascinaban las clavijas que tenían las telefonistas, y esa forma de viajar sentadas, pero que ella empieza a fotografiar gracias a su padre, en un partido de fútbol.