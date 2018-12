Así es 'Bao': el entrañable cortometraje de Pixar que aspira a llevarse un Oscar

Si has acudido recientemente al cine para ver una película integrada dentro de la factoría Disney (como Los Increíbles 2), es bastante probable que te hayas encontrado con 'Bao' antes del inicio de la misma. Un cortometraje, de cerca de ocho minutos de duración, que ha sido seleccionado por Pixar para representar a la compañía en la 91ª edición de los Premios Oscar, que se celebrarán el próximo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood (Los Ángeles).

Si por el contrario no has ido al cine en los últimos meses, o te has decantado por otras opciones que te han llamado más la atención, es bastante probable que no hayas podido disfrutar de esta producción. Sin embargo, ya no tiene escusa. Recientemente, Disney Pixar ha compartido este cortometraje, que aspira a llevarse la estatuilla a 'Mejor cortometraje animado' a través de su cuenta de YouTube.

Los altibajos de la relación entre padres e hijos

En este corto, una anciana que sufre el síndrome del nido vacío tiene otra oportunidad de volver a ser madre cuando uno de sus dim sum (empanadilla china) cobra vida para convertirse en un niño animado y risueño. Durante las primeras etapas de su vida, madre e hijo comparten todas las actividades del mundo en una realidad que se vuelve idílica.

Sin embargo, la relación entre ambos comienza a deteriorarse en cuando el joven bao crece. Durante la adolescencia del dim sum, madre e hijo comienzan a mostrar unas diferencias que parecen complicadas de resolver mediante las que la directora Domee Shi explora los altibajos de la relación entre padres e hijos. Unas diferencias que acaban con la madre comiéndose al hijo.

Tras la conquista de Hollywood

Después de asimilar lo que ha hecho, la protagonista de esta historia entristece y se encierra en su habitación, donde se lamenta por haber perdido a otro hijo más. Cuando la mujer pasa por su peor momento, el hijo que abandonó la casa años atrás vuelve para reunirse con su familia. Un joven, prácticamente idéntico a la empanadilla china, que devuelve la alegría a su madre.

En definitiva, Disney Pixar apela a los sentimientos para volver a triunfar en los Oscar, donde no gana desde 2016. El año pasado, la Academia de Hollywood otorgaba la estatuilla al corto animado Dear Basketball. Un proyecto, escrito, protagonizado y narrado por Kobe Bryant, en el que la leyenda de la NBA narra la carta que escribió a The Players' Tribune en noviembre de 2015 para anunciar su retirada.