"Los españoles no sabemos conducir en nieve"

´¿Es más difícil la conducción sobre nieve?, ? Llevamos los neumáticos adecuados para el invierno? Cuando compras un coche el vehículo está equipado con neumáticos estándar, de verano, que no se comportan igual en la nieve y con el frío. Para Hugo Ureta, director de comunicación de Michelín España "no hace falta tener nieve porque cuando bajan las temperaturas su comportamiento varía. Ahora en el mercado hay distintas posibilidades según el modelo de vehículo". El neumático de invierno no es sólo sustitutivo de las cadenas, sino mejores que las cadenas hasta el punto que la DGT ha prohibido circular con cadenas en algunas autopistas. Y hay que aclarar que los neumáticos de invierno ni gastan más combustible ni son mucho más caros.

Y repasamos el estado de las pistas de esquí donde la palma se la lleva Sierra Nevada que tiene 68 km esquiables, 18 remontes y 81 pistas abiertas.