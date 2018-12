Joaquín explica la verdadera razón de su insomnio

Joaquín Sánchez es mucho más que un futbolista. Su buen humor y gracia fuera del campo le ha convertido en un icono también fuera del verde.

Aunque aún por debajo del 'Hulio', una de las gracias que más impacto han tenido son los famosos chistes del insomnio del gaditano en su Instagram. En referencia a esa situación, Joaquín ha explicado entre risas en El Larguero: "Si supieras la de gente que me escribe o me ve por la calle y me dice: 'Joaquín, a mí me pasa lo mismo, yo también tengo insomnio'. Pero yo no tengo insomnio, yo me pego una siesta de cuatro horas y luego por eso no hay quien duerma".