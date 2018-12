Revelan uno de los mayores misterios de Star Wars: ¿quién fue el padre de Darth Vader?

El momento en el que Darth Vader le confiesa a Luke Skywalker que es su padre es, sin duda alguna, uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Sin embargo, nunca llegamos a saber quién fue el padre del que un día fue conocido como Anakin Skywalker... hasta ahora.

En La amenaza fantasma, la madre de Anakin, Shmi Skywalker, le confesó a Qui-Gon Jinn que su hijo no tenía padre. Fue entonces cuando escuchamos por primera vez la teoría de los midiclorianos en la boca del jedi, quien intentó explicar este hecho creyendo que fue la Fuerza quien creó a Anakin. Una teoría que no convenció al espectador, pero que no estaba del todo desencaminada.

Los planes del Palpatine

Varios años más tarde, el escritor Charles Soule ha confirmado que Anakin Skywalker fue creado gracias a la manipulación del útero de Shmi Skywalker por parte del Lado Oscuro en un cómic de la serie de Darth Vader. Concretamente por parte del Emperador Palpatine, quien decide plantar la semilla del que un día será conocido como Darth Vader.

Momentos antes de morir, Darth Vader recuerda algunos de los momentos de su pasado, entre los que se encuentra el momento de su creación. Tras adentrarse en ese pasaje de su vida, la novela gráfica nos muestra al Emperador Palpatine apareciendo de la nada y rodeando a Shmi Skywalker con sus brazos. A continuación, el villano utiliza sus poderes para crear una especie de remolino de energía en el interior de la madre de Anakin que desarrolla el feto que algún día se convertirá en el poderoso Darth Vader.

Palpatine provocó el nacimiento de Anakin Skywalker. / Star Wars

¿Y los padres de Rey?

Con esta duda resuelta, tan solo falta por conocer quiénes fueron los padres de Rey, la nueva heroína de la saga fantástica. En Los últimos Jedi, la octava película de la historia original, Kylo Ren le revela a la joven jedi que sus padres fueron unos simples chatarreros sin importancia.

Sin embargo, después de que J. J. Abrams haya vuelto a ponerse al frente de la trilogía, todo apunta a que nos espera una sorpresa de cara a la próxima película, que llegará a la gran pantalla en diciembre de 2019. Por lo tanto, la historia centrada en el clan Skywalker parece que está cerrando todos los cabos sueltos de cara a finales del año que viene, cuando nos despediremos de una historia que comenzó allá por 1977.