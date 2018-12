Pequeñas joyas, grandes canciones

La semana pasada dedicamos el Tres para el finde a los grandes álbumes de este año, un programa especial de una hora y esta semana volvemos al formato habitual con Tres pequeñas joyas de este año, discos que han pasado más desapercibidos pero que nos han encantado.

Empezamos el Tres para el finde de esta semana con Decade el disco de Dave Davies de los Kinks, una colección de rarezas y canciones sin editar que Dave fue componiendo a lo largo de los años setenta y que no encontraron hueco en los discos conceptuales que su hermano Ray hacía para los Kinks. El hijo de Dave encontró todas estas canciones en un ático e impulsó la edición de este disco que sin ser una obra maestra sí que contiene maravillas.

Otra de las pequeñas joyas del curso para Sofá Sonoro la firma otro veterano de mil guerras, el genial Walter Wolfman, un músico de Nueva Orleans curtido en la escena local, miembro de distintas bandas que a sus 74 años se lanza en solitario con My Future is my past, una delicia de disco en el que el blues y el funk se mezclan con un tono melancólico y unas canciones que nos han enganchado y que han hecho que el de Wolfman sea una de nuestros discos favoritos, un álbum sin grandes pretensiones pero lleno de calidez.

Otro de los discos sin grandes aspiraciones que nos han conquistado es la maravillosa unión de Robbie Fulks y Gail Lewis, hermanísima de Jerry Lee. Los dos músicos se conocieron hace una década y quedaron en la idea de hacer algo juntos y ese algo ha sido Wild Wild Wild, una de las sorpresas de la americana de este curso, un disco añejo, imaginativo y divertido en el que Linda Gail Lewis brilla desde un piano tan sugerente como veloz. Fulks, que firma la mayoría de las canciones de un álbum que también produce, ha encontrado en Gail Lewis a la compañera ideal y juntos recorren sonidos que van del rockabilly al country feroz pasando por baladas que rasgan el alma. El resultado de esta unión sorprende desde la maravillosa Round to long, que abre el disco y con la que cerramos el Tres para el finde de esta semana.