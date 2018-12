"El machismo se ha normalizado, queda mucho por hacer"

“Es importante que las niñas vean a mujeres en posiciones de poder y que se den cuenta de que con esfuerzo ellas también pueden llegar a alcanzar sus metas”, afirma con vehemencia. “Creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Cada niña debe sentirse libre para soñar, tener grandes aspiraciones y elegir lo que quiere hacer en su vida”.

Quien habla es Miriam González Durántez (Olmedo, Valladolid, 1968), abogada especializada en derecho comunitario y esposa del líder político británico Nick Clegg. Considerada una de las españolas más influyentes en la City londinense no olvida sus orígenes castellanos: “Soy una vallisoletana de pura cepa”. Hija de maestros su padre fue José Antonio González Caviedes, también alcalde de Olmedo, senador de la UCD en Madrid por Valladolid y miembro del Partido Popular. El primer trabajo de Miriam fue en el gabinete del eurodiputado Chris Patten en Bruselas, ciudad en la que conoció al que hoy es su marido: “Todo ocurrió gracias a una amiga que estaba interesada en Nick. Yo quise ayudarla pero acabé enamorándome de él. Empezamos a salir y así comenzó todo”, comenta riendo. Tras un breve noviazgo se casaron en Olmedo en el año 2000 y actualmente son padres de tres hijos. “No me importa que me etiqueten como la mujer de Nick Clegg, es mi marido y le quiero.”

Nick Clegg (Chalfont St Giles, Buckinghamshire, Inglaterra, 1967) fue líder del partido Liberal Demócrata. En 2010, gracias al pacto con el conservador David Cameron, llegó a la vicepresidencia del gobierno británico, puesto que ocupó hasta 2015. Tras el desgaste de aquel difícil idilio político, sufrió una gran derrota en las legislativas de 2015 que le llevó a dimitir como dirigente del partido. Clegg, al igual que Miriam, se muestra contrario al Brexit duro de Theresa May y es uno de sus críticos más feroces.

Ser abogada no le ha impedido a Miriam abanderar una de las luchas más importantes para ella: la igualdad entre hombres y mujeres. Se declara feminista y por ello creó la fundación Inspiring Girls, una organización cuyo cometido es empoderar a las niñas, incentivarlas para que no pierdan la capacidad de soñar con su futuro. Inspiring Girls nació en Reino Unido en 2013 y está presente en once países, entre ellos España. Se trata de una novedosa iniciativa en la que más de 26.000 voluntarias de diferentes ámbitos trabajan en aras de fomentar la autoestima y la ambición profesional de niñas en edad escolar dando charlas en colegios e institutos. Despertar conciencias y romper barreras son las metas, ser mujer no significa ser diferente ni tiene que ser un lastre para el futuro de muchas niñas.

Miriam nos ha hecho un hueco en su apretada agenda porque está de mudanza, en unos días la familia Clegg comenzará a vivir en California (Estados Unidos). La charla transcurre relajada y en ella va desgranando anécdotas de la política británica y de los proyectos de su fundación, ensoñaciones de un futuro mejor para miles de niñas de todo el mundo. “Hay que tener determinación para acabar con el sexismo, es definitivo para millones de niñas que tienen toda una vida por delante.”