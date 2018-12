Zapater: "Hay una cosa en el fútbol que marca diferencias que es el sentimiento"

El jugador del Real Zaragoza Alberto Zapater ha estado en los micrófonos de Carrusel Deportivo hablando de la situación actual de su equipo, que tras una mala racha de resultados en Segunda División ha conseguido imponerse al Extremadura (2 - 1) en el debut de Víctor Fernández en los banquillos de la entidad.

El jugador se ha mostrado muy contento tras la victoria de su equipo. "Nos vamos de vacaciones con esta victoria que necesitábamos y mucho. Sabíamos la importancia que el partido tenía. Daba la sensación de que todo iba a salir bien, incluso yendo por detrás en el descanso creíamos en la remontada".

"Nosotros tenemos que ir partido a partido, hoy era un partido vital. Nos estamos jugando la desaparición del club, nos jugamos que se vaya todo al garete. Sabíamos que no estábamos dando todo lo que podíamos dar, los resultados no nos estaban acompañando", ha añadido.

Halagos a Víctor Fernández

El capitán solo ha tenido buenas palabras para Víctor Fernández, que regresaba al banquillo maño. "Te diría que con la llegada de Víctor lo ha cambiado todo, él ha venido con mucha ilusión, viene porque quiere y porque le apetece. Le agradezco que haya querido venir a ayudarnos. Esa ilusión que tiene por el fútbol y por el Zaragoza nos la ha transmitido. Se ha notado en los entrenamientos. La igualdad de esta categoría hace que pueda pasar de todo", dice.

"Hay una cosa en el fútbol que marca diferencias, que es el sentimiento. Lo que él provoca no sé explicarlo, pero lo he visto hoy en mis compañeros", sigue diciendo Zapater.

"Yo estoy para aportar"

El futbolista ha hablado del momento de forma en el que se encuentra. "Yo estoy para aportar mi granito de arena, uno siempre quiere jugar. Estoy en una situación atípica porque he estado cuatro partidos sin jugar. He estado trabajando bien y cuando ahora me toca jugar estoy bien", cuenta.

Mensaje a la afición

Zapater ha concluido la entrevista mandando un mensaje a la afición del Zaragoza. "La realidad es que somos un grupo con gente muy joven y que nos llevamos muy bien. Los resultados no se están dando y todo lo que se diga de nosotros en esa situación vale. Como capitán me fastidia, pero el fútbol depende del resultado del domingo. A la afición solo le quiero decir que vamos a seguir peleando. el Zaragoza será lo que quiera su gente y un día tarde o temprano volverá a Primera División", ha dicho el jugador.