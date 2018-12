Ramis: "Marcos Llorente es de los mejores juveniles a los que he entrenado, me sorprendía que no tuviera oportunidades"

El Albacete Balompié logró este domingo una nueva victoria ante el Rayo Majadahonda por 1-0 en el Carlos Belmonte. Merced a los tres puntos obtenidos, el equipo manchego se va de vacaciones en puestos de ascenso directo.

El entrenador del conjunto albaceteño no es otro que Luis Miguel Ramis, ex jugador del Real Madrid y ex entrenador del Real Madrid Castilla. En dicho filial coincidió con Marcos Llorente, al cual puso por las nubes.

"Estuve muy bien en el Real Madrid, el trato fue genial y aprendí muchísimo. ¿Marcos Llorente? No me sorprende absolutamente nada el gran nivel que está dando ahora. Es de los mejores juveniles que he entrenado en mi vida, no tenía ninguna duda de que ese muchacho iba a ir para arriba. Me sorprendía más que no hubiera tenido ninguna oportunidad".

Gran inicio de temporada del Albacete

Del Albacete dejó claro que en verano las expectativas no eran tan altas. "El objetivo en agosto era mantener el equipo en la categoría. A nosotros nos ilusiona seguir creciendo y soñamos con seguir viviendo una situación como esta y vamos a intentar defenderla. Seguramente sí que sea la Segunda más dura de los últimos tiempos. Ahora mismo el principal favorito para subir es el Granada".

Por último también habló de la opción de renovar con el cuadro manchego. "El club ha demostrado interés en que siga, pero de momento lo tomamos con mucha naturalidad y mucha tranquilidad. Yo me siento muy a gusto".