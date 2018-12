Míchel: "Tengo confianza en la plantilla, pero no tenemos recambio en la posición de mediocentro"

El Rayo Vallecano ha conseguido una importante victoria ente el Levante en Vallecas (2 - 1), lo que no le saca del descenso pero le permite acercarse a la salvación, que tiene ahora a tres puntos. Tras lograr los tres puntos en el último partido del año, el entrenador del club madrileño, Míchel, ha estado en Carrusel Deportivo hablando del partido y del momento en el que se encuentra el club.

El técnico se ha mostrado muy contento por la victoria. "Era una victoria muy necesaria, en casa nos tenemos que hacer muy fuertes para poder sobrevivir en esta categoría. Necesitábamos ganar sí o sí. Tener diez puntos a las alturas que estamos hace que lo veamos todo más negro. La victoria de hoy nos da moral y confianza para poder afrontar los siguientes partidos", ha dicho.

Míchel nos ha contado como ha vivido la mala racha de resultados rayista. "Más que agobiado he estado preocupado. Más que por la situación personal es porque hemos tenido momentos en los que hemos merecido más y mi miedo era que la gente dejara de confiar en lo que hacemos. Hemos hablado mucho de que no nos llega con lo que estamos haciendo. Ese pasito más lo hemos dado. Más que el sistema se trata de la actitud, en esta categoría cualquier error lo pagamos muy caro", nos cuenta.

Sobre los fichajes, el entrenador ha reconocido que les hace falta un mediocentro. "La dirección deportiva está en ello. La posición de mediocentro con la venta de Fran Beltrán y la lesión de Gorka que lo perdemos para toda la temporada, hace que no tengamos mucho cambio en esa posición para el resto del curso".

Sobre su trabajo en el Rayo

El madrileño ha hecho balance sobre su trabajo en los banquillos del equipo y ha comentado la situación de los entrenadores de Primera División, donde muchos equipos de la parte baja de la tabla han sido cesados.. "Tengo mucha confianza en mi trabajo. Aparte de ser rayista y vallecano creo que hemos hecho muchas cosas bien en el tiempo que llevo en el equipo. Los proyectos están para creer en ellos, pero entiendo que muchas veces las prisas hagan que los más perjudicados sean los entrenadores", dice.

"Hemos tenido momentos en los que todo el mundo ha visto que hemos jugado bien. Seguiremos trabajando para salir de ahí", añade.

El conflicto entre Trejo y de Tomas

El entrenador madrileño ha comentado el conflicto que ha habido durante el encuentro entre Trejo y Raúl de Tomás, que se han encarado durante una jugada. "Me sabe mal lo que ha pasado entre ellos. No es la realidad de este vestuario. Hay una unión muy grande, la gente trabaja muy bien, noto que hay buen compañerismo dentro del grupo", dice.

"Con dos carácteres fuertes como tienen ellos puede pasar. Pero dentro del campo lo han arreglado y dentro del vestuario, (se cambian al lado) y cuando yo he llegado ya lo habían arreglado. Ellos saben que son referentes dentro del grupo, podemos dar imagen de desunión pero es todo lo contrario. No podemos perder a ningún jugador por una tontería de estas", explica.

Las palabras de Paco López

Míchel ha concluido la entrevista hablando de las palabras del entrenador del Levate Paco López, que se ha quejado de que se han tirado balones al campo desde el banquillo del Rayo para perder tiempo.

"Estoy de acuerdo con lo que dice Paco, pero aquí no se han tirado balones desde el banquillo. El Rayo siempre trata de ganar de la manera más limpia posible. Por parte de nuestro banquillo no ha sido nada premeditado. No es mi forma de ver el fútbol ni mucho menos", ha dicho.

