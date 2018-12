Julio Llorente, sobre su sobrino Marcos: "Hace mes y medio el salir estaba asegurado"

Hace mes y medio “salir estaba asegurado” ha confirmado en Carrusel Deportivo el tío y representante de Marcos Llorente, Julio Llorente. En una agradable charla entre hermanos, tanto el padre de Marcos, Paco Llorente como el propio Julio Llorente han hablado del gran momento que vive el joven mediocentro del Real Madrid.

“No me lo esperaba, pero la vida pega bandazos y el fútbol forma parte de nuestra vida”, apunta su padre sobre la actual situación de Marcos, a lo que Julio Llorente asiente: “Desde que regresa del Alavés han sido más los sinsabores que otra cosa y hay que estar muy cerca de él para intentar animarlo y que no decaiga y lo hemos estado. El trabajo día a día es lo que al final le ha llevado a estar en condiciones de rendir después de tanta inactividad”.

A pesar de la dificultad de la situación –hasta hace mes y medio Llorente había jugado 11 minutos entre LaLiga y Champions-, “lo ha llevado bien”, asegura Julio Llorente: “La prueba está el día que jugó contra la Roma el partido de Champions la serenidad, tranquilidad, el aplomo. Sobre todo los primeros minutos de partido esa confianza que demuestra en sí mismo sorprende”.

Hace mes y medio estaba fuera

“Cerrado no estaba, porque hace un mes y medio se empezó a hablar con los dirigentes del Real Madrid la posibilidad de salir cedido media temporada para que Marcos jugara y estábamos ya las dos partes muy convencidos de ello, pero no había ningún equipo fijo con el que se hubiera cerrado algo. Sí que había equipos como el Alavés o un par de equipos extranjeros que también mostraron mucho interés. No estaba cerrado con ninguno, pero sí que el salir estaba asegurado”, ha afirmado el tío y representante del jugador.

Una situación que hoy en día es imposible como confirma el propio Julio Llorente: “El Real Madrid ahora no te va a dejar salir, pero en la situación que se encuentra Marcos tampoco nos lo planteamos evidentemente”.