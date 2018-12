Con 47 años, Ángeles Giménez se quedó en paro después de ser despedida de su empresa. "Me sustituyeron por una becaria a la que yo había enseñado y me di cuenta del frío que hace fuera", cuenta en el Diario. Tiene dos hijos, de 23 y 26 años con los que dice empatizar "porque estamos todos en el mismo punto". Los dos se marchan de España el año que viene y Ángeles dice que "no sabe qué hacer" porque se encuentra "fuera de sitio"

