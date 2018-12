Los consejos para un consumo responsable en Navidad

Brenda Chávez, autora del libro “Tu consumo puede cambiar el mundo” contó en el último programa de Ser Consumidor que aunque no podamos cambiarlo del todo, podemos ayudar a ello de varias maneras y con pequeños gestos. Uno de ellos estas navidades es el de reciclar los envoltorios de los regalos, los adornos…“La Navidad es un momento para reflexionar en cada paso que damos para tener menos impacto y sin sufrir con el fanatismo de las compras”, comentó. Según la autora“consumimos y producimos por encima de las posibilidades que tiene el planeta para renovarse”.

Consumo responsable en la comida

“Comemos en navidades un exceso de proteína animal y la ganadería tiene mucho impacto”, aseguró Brenda Chávez en Ser Consumidor. Además, dijo que no es bueno para nuestra salud comer tanta carne. También recomendó comprar en comercios cercanos, productos de cercanía, pequeños negocios y optar por los productos ecológicos.

Consumo responsable en la moda

En el libro de Brenda Chávez dice que 12,4 millones de ropa se tiran solo con seis de uso:“Nos tenemos que plantear que la ropa estas navidades sea sostenible o de artesanos locales”, y una vez que no la vayamos a utilizarla no hay que tirarla“sino donarla”. En cuanto a la elaboración de ciertas prendas que se realizan al otro lado del planeta, recalcó que debemos tener presente que algunas de ellas“tienen sustancias peligrosas para la salud, para la piel, alergias…”

La basura tecnológica

Brenda recordó también que el reciclaje tecnológico está incluido en el precio de la compra y lo que ocurre en muchas ocasiones es que“de manera ilegal acaba en Asia, África… teniendo así un impacto medioambiental muy grande”.

El planeta no aguanta

También hablamos el domingo con Víctor Viñales, director de ECODES, Ecología y Desarrollo, que reflexionó sobre el consumo responsable diciendo que“hay que trabajar más el ser que el tener cosas”. Dijo que hay muchas cosas que tenemos en casa y que compramos con mucha ilusión,“pero luego no utilizamos”y nos invitó a reflexionar sobre la necesidad real de muchas compras, especialmente en estas fechas.“Hay que acabar con esta orgía de consumo que no reporta satisfacción”.El director de ECODES aseguró que“el planeta no aguanta este modelo de consumo excesivo”, y por eso dijo que hay que reducirlo para poder ayudar al medioambiente.