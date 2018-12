"Tic, tac"

El tiempo, ¿lo perdemos?,¿ nos falta?,¿nos sobra?, ¿cuánto tiempo pasamos con la gente que queremos? Los que llevan años pensando en el tiempo y en qué hacemos con él son Gastón Guetmonovich, Kerman Romeo y Telmo Pagalday ,los padres y madres, de la campaña de Ruavieja #tenemosquevernosmás; una campaña que, en la versión de este año, se hizo viral en pocas horas con millones de reproducciones en youtube. "Nosotros no lo consideramos como una campaña de publicidad sino como una campaña de concienciación. Lo que buscamos era tener un impacto en la sociedad y pasar del dicho al hecho". Pero esta campaña provocó que se alzara alguna voz como la de María Unanue a la que la campaña no le gustó nada y mantiene que "si tanta gente empatizó con la campaña será por algo".

Ciertamente no somos del todo dueños de nuestro tiempo pero la adicción digital también es verdad y mucho. Actualmente el 77% de los usuarios de smartphones padece nomofobia (miedo irracional a no tener su teléfono móvil).España es el país con más adicción adolescente a internet de toda Europa. Aquí el 21,3% de los adolescentes son adictos. Para Marc Masip, psicólogo y autor de libro "Desconecta. La dieta digital" reconoce que "el móvil no mata pero un mal uso de las tecnologías puede llegar a matar.Y aunque el avance de la tecnología es imparable lo humano nunca será vencido por lo tecnológico".

Quizás los que más corren contra el tiempo son los corredores, que cada 31 de Diciembre tienen una cita: La San Silvestre; una cita que son varias al tiempo. En España, antes de las uvas, miles de personas se reúnen para correr en las más de 200 carreras populares, que se organizan cada año en el día de este santo que nunca corrió. Hablamos con Raúl Fuentes, organizador de la San Silvestre madrileña y con Eva García y Javier Notario, dos de los miles de corredores de Madrid .

Y para terminar, hablando del tiempo, charlamos con quien mejor conoce al reloj más famosos de España, al de la Puerta del Sol, Jesús Losada.