Hojas muertas que se convierten en mariposas

Existe un mariposa llamada Kallima Inachus que, con las alas cerradas, parece una hoja seca. Pasaría totalmente desapercibida, reposada sobre la rama de un árbol y ninguna presa la encuentra a menos que rompa a volar. La mariposa Kallima Inachus es un prodigio de la naturaleza, porque pocas especies consiguen camuflarse tanto. La Kallima, cuando vuela, combina magistralmente sus colores y llama tanto la atención que le resulta muy difícil pasar desapercibida. Y eso que, cuando quiere, simplemente se mimetiza.

Estaría bien que fuera capaz de comportarme un poco Kallima Inachus, al menos cuando estuviera con cuestiones sexuales... Me parece una buena comparación si soy capaz de hacer de cada uno de mis encuentros un auténtico delirio. Que mi amante de turno sepa lo mucho que podemos hacer juntos, que mi pareja entienda que quiero compartir más y repartir menos. Que cada uno de mis romances sean como cuando te cruzas con una de estas mariposas y te das cuenta de que no es una simple hoja seca. La de veces que he conocido a alguien que no reunía ninguna de mis expectativas porque me parecía tan poco apetecible como una hoja muerta. Y las pocas que me he cruzado con alguien que me ha dejado con la boca abierta al ver la maravilla de colores de sus alas cuando se atrevía a volar.

Termino el año, lo terminamos todos. Hacemos balance y recontamos las sorpresas tratando de olvidar las penas. Repasamos todo lo aprendido y prometemos llevar a cabo lo descubierto. Intentando pasar desapercibidos, ser como hojas secas todo el tiempo que sea necesario, para abrir solo las alas y volar cuando merezca la pena.

A todos nos gusta compartir cada una de nuestras puestas en escena. Así que déjenme que vuele. Permítanse el lujo de volar. Conviértanse en una mariposa que parezca una hoja seca hasta que merezca la pena volar... Y cuando batan sus alas, recuerden, que lo hacen única y exclusivamente porque pasó algo o alguien que los obligó a mostrarse como son de verdad.

Solo por eso merece la pena...