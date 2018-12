"Pocos entrenadores pueden transmitir lo que transmitía Luis Aragonés"

Hace una semana se estrenó el documental: Luis Aragonés, el sabio del éxito. Un largometraje que ha visto la luz a través de la plataforma Amazon Primer Video y que dividido en dos partes y una duración aproximada de una hora y tres minutos, acerca a todos una figura tan valorada en la historia de la Selección Española como era el técnico madrileño.

Para repasarlo, han atendido a la llamada de El Larguero, Jesús Paredes, la 'mano derecha' de Luis y preparador físico durante cinco años en la RFEF. El trabajo bien cuidado suele dar un gran resultado, pero si además tienes una buena materia prima... Con eso se encontró Jesús, horas y horas de vídeo que tenía la Federación donde se mostraban todos los lados de Luis Aragonés: "Enfadado, el más emocional...". Un material que cómo el mismo definió era "puro caviar".

También nos atendió Rafa Zapatero, miembro del departamento de comunicación de la RFEF y el que ha sido el director del documental. Cuando vieron los brutos de los que disponía Jesús y el resultado final ha destacado que: "No me canso de verlo, podría verlos 300 veces más. Es la oportunidad histórica de vivir una Eurocopa como nunca se va a vivir".

También hemos podido charlar con uno de esos 23 protagonistas del campeonato en Austria y Suiza. Joan Capdevila, el lateral izquierdo de la Selección ha visto imágenes y ha reconocido que: "Yo me entero ahora que alguien estaba grabando".

Jesús Paredes les enseñó en primicia un avance del documental a él y a Marcos Sena y la frase que dijo el mítico '19' de La Roja define a la perfección el sentimiento: "No he llorado, pero he tenido muchas ganas".

Finalmente, quisieron recordar la figura de Luis Aragonés. Capdevila admitía que: "Lo que transmitía él, pocos entrenadores lo pueden hacer", y Jesús concluía con que: "estamos todos muy emocionados".