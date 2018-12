Elizegi: "Me gustaría que Euskadi estuviera en la Eurocopa"

El nuevo presidente del Athletic Club, Aitor Elizegi ha explicado en una amplia entrevista en El Larguero la planificación deportiva y extradeportiva que intentará llevar a cabo durante su mandato.

Elizegi ha asegurado que es indispensable que nadie “eche de menos en el esfuerzo” a la directiva. Para el presidente en los últimos años se ha seguido una estructura difícil de “entender” en lo deportivo: “Creemos que una parte importantísima de los recursos que tiene el Athletic tienen que estar en el césped, somos un equipo de fútbol”. Siguiendo con el desarrollo de la respuesta, añadía: “Hay que ver qué sienten los jugadores que salieron. Si volviera a surgir la idea de un chaval que cree que su carrera está mejor encaminada fuera de Bilbao habría que preguntarse de nuevo por qué”.

¿Movimientos en el mercado?

Elizegi se reunirá con Álex Remiro “muy pronto” para conocer “qué sensaciones tiene”, algo que hará “también con los jugadores que en su día salieron. Nos vamos a acercar primero a su entorno, pero siempre con lealtad a los clubes que tienen los derechos de estos jugadores. Estamos hablando del caso mismo de Ibai (…) Todos hemos echado de menos a Ibai los últimos dos años”.

Sobre Fernando Llorente, quien dijo en El Larguero el pasado 12 de diciembre que “volvería al Athletic” si tuviese la propuesta, ha sido también claro el presidente: “Es un buen comienzo que un jugador declare su intención. Por ahí se empieza siempre. El Tottenham no tengo el gusto de conocerle todavía, no sabemos si negocia de una manera o de otra, aquí no sobra nadie que quiera estar aquí”.

“Nadie quería la salida de Berizzo, pero después de nombrar a Gaizka (Garitano) tenemos el privilegio de conocerles muy bien y desde el minuto uno declaramos que estamos en muy buenas manos para recorrer una segunda etapa muy dura. Pensamos que es el camino que hay que recorrer de aquí a final de temporada. Que se quede con nosotros tras el verano sería una sensación de fortaleza muy importante, ojalá”, ha afirmado.

El presidente ha sido transparente con sus intenciones de seguir con la misma premisa en materia de la filosofía de club ya que afirma no haber encontrado “un socio que quiera cambiar las reglas del juego”.

“Echo de menos un Euskadi – España”

“Echo de menos ese Euskadi – España, sería un partido precioso. Me gustaría ver a Euskadi en la Eurocopa. Pero eso no quita, yo tengo muchos amigos cocineros en España y no voy a dejar de apreciarles, pero no quita que un Euskadi – España también os gustaría verlo a vosotros (…) La española es la liga que jugamos. No nos dejan jugar la Premier, mientras tanto estamos a gusto compitiendo en una liga dura, buena, que tiene calidad y nos permite a nosotros jugar con gente de casa sola”.

Elizegi ha concluido: “Me gustaría dar oficialidad a la selección de Euskadi, para nosotros sería bonito, pero no me tocará a mí seguramente arreglar esto”.

“No nos gusta mezclar planos. No nos veras en ese camino, no lo creo”, ha respondido a la pregunta de si el Athletic se verá muy politizado con su llegada.