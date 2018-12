Fran Carbia, sobre el presidente del Reus: "Se le tendría que caer la cara de vergüenza"

Fran Carbia, exdelantero del Reus, ha hablado con El Larguero sobre la situación que ha vivido la plantilla estos últimos meses en el club. En una situación límite y sin cobrar, el número '11' se ha referido a su ya expresidente como que "se le debería caer la cara de vergüenza".

"Si nos ha engañado. Nos daba falsas esperanzas y al final nos hemos sentido engañados. Se le tendría que caer la cara de vergüenza. Los que estamos dando la cara con situaciones adversas somos nosotros. El Reus está quedando a nombre de todo el mundo, dejando la ciudad y todo bastante mal", reconoció.

Él ya se ha desvinculado de la entidad después de que no se cumplieran los plazos para abonar los honorarios que le debían: "Hay compañeros que no están libres y es una situación bastante difícil. La AFE me había dicho que no ha llegado ningún ingreso por parte del Reus y quedaba libre".

A pesar de que el dinero de todos los jugadores con el sueldo retrasado está "asegurado" no es así para el resto de empleados del club: "Nuestro sueldo está asegurado. Si no nos paga el Reus lo hará LaLiga. El cuerpo técnico tiene una situación peor que nosotros, ellos no tienen el sueldo asegurado".

"El clima se notaba cierta crispación. Los ánimos estaban realmente bajos y el tema siempre era igual. Era muy difícil desconectar. Yo estoy desgastado. Cada día era lo mismo, llegabas al vestuario y lo mismo, al final explotas",concluyó sobre lo vivido.