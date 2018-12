Tres para el finde: el blues sigue vivo

La vida de Xavier Dphrepaulezz ha dado muchas vueltas hasta que se convirtió en Fantastic Negrito, ganó un concurso de la radio pública estadounidense, grabó su primer disco y se consagró con un inesperado Grammy hace dos años dejando atrás sus días de pandillero, de músico sin éxito apadrinado por Prince y de granjero.

Este año Xavier ha editado su segundo álbum, Please dont be dead, un trabajo que también está nominado a mejor disco de blues contemporáneo. En junio estuvo Fantastic Negrito en Sofá Sonoro, le grabamos una actuación y de ahí hemos sacado este Plastic Hamburgers con el que hemos abierto este Tres para el finde dediado al blues.

En la entrega de esta semana no puede faltar otro nominado a los Grammy, Boz Scaggs, autor de una de las joyas del curso. Out of the blues, su disco de este año, es otra maravilla de este veterano blanco del blues que debutó en 1965, que fue parte de la Steve Miller Band y de ese boom del blues rock que hubo en San Franscisco en la segunda mitad de los años sesenta. Con esta entrega Scaggs cierra una trilogía que comenzó en 2013 con Memphis. Buenas versiones las que nos regala amigo Scaggs que sigue en buena forma pasados los setenta años. Un álbum, como decía, que es candidato al Grammy, competirá contra el disco de Fantastic Negrito en la categría de blues contemporáneo y vamos a cerrar la sección con otro aspirante, esta vez en la categoría de blues tradicional, otro disco que nos ha emocionado, el que firmaron Ben Harper y Charley Musselwhite, segunda colaboración entre ambos músicos, la primera se llevó el Grammy en 2015 y esta no apunta mal, un disco con canciones maravillosas como este The Bottle Wins Awain, la botella vuelve a ganar, con el que cerramos la sección.