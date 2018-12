Víctor Fernández: "Cobro lo mínimo, nunca podré agradecer cuando me dijeron de entrenar en Primera"

Víctor Fernández, ha vuelto al Zaragoza, a entrenar al equipo de su corazón. Esta es su tercera etapa en el club maño, la última vez fue en el 2008 entrenando en Primera División, algo que según el propio técnico "nunca podré corresponder".

"Cobro lo mínimo porque nunca podré corresponder al Zaragoza cuando me dijeron que vas a entrenar al equipo de tu ciudad y en Primera División", admitió en Carrusel.

No ha llegado en la situación más favorable posible. A dos puntos del descenso y sin conocer la victoria en casa desde agosto, hasta que llegó Víctor, que ganaron en la Romareda 2-1 al Extremadura y con remontada incluida:"Hay un peligro, de amenaza de bajar a 2ºB y no puede ser. Hay que reorientar a este equipo y darle el camino que necesitan. Generar un ambiente de confianza e ilusión. Hay que encauzar este trabajo".

Cuando le llamaron, no lo dudo en ningún momento, y eso que la última vez que se fue dijo: "Si vuelvo será como presidente o director deportivo". Las circunstancias cambian y saben que ahora toca otra cosa.

"Jamás pensé que iba a volver a entrenar al Zaragoza, me dejé llevar por el corazón, la pasión y no pensé nada a nivel cerebral. No podía negarme en ayudar al Zaragoza. Me encontré un vestuario muy receptivo, pero castigado por los malos resultados y sin confianza", reconoció sobre sus primeras impresiones.

Sobre el equipo, tiene claro que este no es el lugar donde quieren estar, pero "nada es casualidad en el fútbol": "El equipo tienes unas posibilidades técnicas y futbolísticas por encima del nivel de rendimiento mostrado. No es un equipo para estar donde estábamos, pero en el fútbol nada es casualidad. Algo no estábamos haciendo bien y tenemos que corregirlo".

"El parón me viene bien, todo ha sido muy rápido y no ha habido ningún tipo de pausa. La gente se marchó de vacaciones más liberados porque necesitábamos ganar. No puede ser que no logremos un triunfo en la Romareda desde el 15 de agosto. Espero que volvamos con energías renovadas para afrontar una serie de partidos que va a ser un proceso largo y costoso", concluyó.