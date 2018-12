Yohanna Alonso: "No soy la primera ni la última persona que va a superar esta enfermedad"

Seguro que la bicampeona del mundo de Muay Thai en 2017 y 2018, Yohanna Alonso ha tenido mejores momentos que el actual. Sin embargo, nadie lo diría cuando uno la escucha hablar. Un “estoy muy bien, gracias” que lleva todo el positivismo del mundo, es su primera respuesta a la llamada de Carrusel Deportivo.

“Tras hablar con mi psicólogo empecé a escribir cartas a la enfermedad, diciéndola barbaridades, es una manera de sacar lo que tengo dentro. Pasado un tiempo, me dijo ‘y cuando estés fuerte, ¿por qué no lo dices, por qué no lo normalizas?’. Así que saqué valor y dije venga, lo vamos a contar”, describe Yohanna, que hace poco más de una semana hizo público que tiene cáncer.

La bicampeona del mundo asegura que no fue muy difícil el momento en que conoció la noticia: “Cuando vi los resultados me quedé perpleja y le dije a la enfermera, ¿me explicas bien esto antes de que me dé un infarto? Salí del hospital con una mezcla de tristeza y enfado. La primera persona a la que llamé fue a mi hermano. Le grité, le chillé y después dijimos ‘tenemos un problema, tenemos los medios, tenemos solución, pues para adelante’”.

La reacción de la gente ha sido “abrumadora” nos cuenta Yohanna, que asegura que “es imposible caer, porque no te dejan”. Ha recibido “miles de mensajes, no cientos, miles” y está con muchísima fuerza para superarlo.

Una fuerza que muestra en sus combates, los que comenzó con 17 años, después de insistir mucho a su padre: “Con 17 años me dijo ‘vete a ver si te parten la cara y me dejas en paz’, pero no”.

Una persona, Yohanna Alonso, ejemplar. Algo que también demuestra dando clases de defensa personal desde hace cuatro años. Su último proyecto empezará en enero y va enfocado a las mujeres: “Es súper triste que haga falta esto”, sentencia una bicampeona que tiene la fuerza y la motivación para vencer lo que sea.