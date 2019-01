"Es un libro sobre la austeridad elegida"

Un escritor de difícil calificación. Director, productor y guionista, dirigió 'Mamá es boba' y 'Un buen día lo tiene cualquiera'. Abrió un taller de escenografía y fabrica maquetas. Su cuarta novela, Los asquerosos, ha sido la gran revelación de este 2018 que acaba de terminar. Ha sido elegido como uno de los libros más interesantes del año. Macarena Berlín conversa con el escritor Santiago Lorenzo.

Los asquerosos es un canto a la austeridad, una crítica al despilfarro, una reflexión sobre las necesidades creadas y lo que nos da la felicidad. Nos preguntamos cómo ha pasado el escritor la época navideña con esta filosofía. "Con pegar la vuelta y solo mirar las cosas que te apetece mirar todo lo llevas fenomenal".

Hace seis años, Santiago Lorenzo dejó una vida agitada en la capital para instalarse en una aldea segoviana de 16 vecinos y "pegó un cambiazo de vida importante". Nos cuenta que la Navidad allí ha sido muy silenciosa.

"Cuando vivía en Fuencarral me encontraba actitudes muy pueblerinas y donde vivo ahora me encuentro actitudes muy urbanas". Dice que en su pueblo la gente sale de su casa vistiendo como le da la gana, "algo que nunca va a pasar en Malasaña".

Un casero gorrón, un policía que se sobrepasa, una empresa que se dedica a timar a la gente y un dominguero son los personajes que componen la cuarta novela de Santiago Lorenzo, quien asegura que lo peor que se puede ser es gorrón. "Considerar que el gorronismo es una forma de pecado nos inscribe en una tradición gloriosa de narrativa española muy antigua". Menciona obras como El buscón, El Lazarillo o El Quijote.

La novela cuenta la historia de Manuel, un joven mileurista. Desde el punto de vista argumental, la novela se puede dividir en dos partes: la primera cuenta cómo Manuel se ve obligado a huir de la ciudad, a esconderse en una aldea abandonada. "Lo que más me interesaba no tiene que ver con las técnicas de supervivencia, sino con el aislamiento", asegura Santiago. En la segunda parte aparece la 'mochufa', una palabra inventada por el propio escritor, quien nos cuenta qué significa este término. "Mochufa se refiere, por ejemplo, a los que van a las colas a colarse o a los que dicen que son patriotas y no saben quién fue Alfonso XIII".

En la novela, 'mochufa' son unos nuevos ricos urbanitas que llegan a la aldea y a los que Manuel va a espiar. Habla de la vida "ateamente religiosa" que lleva en el pueblo donde vive. "Me podría sobrar esa especie de visitas de gente que llega metiendo ruido a este remanso de paz en la que vivo yo". El escritor llama a esta gente domingueros. Pero asegura que sin ellos "no habría escrito esta novela que tantas alegrías me está dando". Dice que "hasta lo asqueroso te hace falta si lo transformas luego en algo".

El escritor asegura que "todos somos susceptibles de ser mochufa y de ser asquerosos". Sin embargo, el protagonista de la novela es la única persona que no es susceptible de ser asqueroso, "porque vive absolutamente aislado y nadie tiene que enterarse de que existe".

Santiago Lorenzo insiste en que Manuel, el protagonista de Los asquerosos, no es un reflejo de él mismo. "Va a haber gente que diga que soy yo y hay que insistir en que es solo un personaje de ficción". Ha querido matizar también que "es un libro, no sobre la austeridad, sino sobre la austeridad elegida".

"Solo escribo cuando me muero de ganas, pero tengo ganas todo el día". Pero, ¿por qué escribe Santiago Lorenzo? "Por hacer algo", confiesa.