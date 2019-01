Frases iluminadoras

"La solución está en la zona templada del espíritu. Allí donde no se aclimatan la mística ni el fanatismo políticos. Donde el Estado no tiene por misión embargar el alma del ciudadano". Hace algo más de 80 años que un español escribió estas palabras que luego se dieron a la imprenta y están, desde entonces, recogidas en un libro. Contiene este otras frases igualmente iluminadoras: "El violento amor a una cosa no prueba nada acerca de su mérito". O esta otra, aún más contundente: "Así es como una nación, pura y simplemente, deja de existir, eliminando los perfiles indecisos y arrojando el disidente al suplicio y al destierro". Al autor se le atribuye otra frase memorable, que a juzgar por el poco caso que hacemos en estos días de sus advertencias, encierra una verdad tan comprobable como amarga: "En España, la mejor manera de guardar un secreto, es escribir un libro". Ese libro que guarda el secreto del desatino en que parecen hoy embarcados cada vez más de nuestros conciudadanos se titula La velada en Benicarló y lo redactó en febrero de 1937, en Barcelona, el último presidente de la Segunda República, Manuel Azaña Díaz, uno de los más lúcidos observadores de nuestra realidad y el más estadista de todos los jefes del Estado que han tenido los españoles. Quien no quiera dejarse llevar por la borrachera de rencor y encono, de desprecio al disidente y apuesta por expulsarlo, por reducirlo, como todo programa, puede probar a leerlo, está en las librerías.

