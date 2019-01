SER Deportivos: Nadal para por precaución (02/01/2019)

Rafa Nadal ha anunciado que no va a competir en el Torneo de Brisbane, el primero de la temporada, por una distensión en el muslo izquierdo, así que no va a jugar este jueves frente a Tsonga. Es una medida de precaución para no perderse el Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam del año.

Además, última hora del último partido de la jornada 17 en Primera, que termina este jueves con el Villarreal-Real Madrid, aplazado hace dos semanas por la presencia del Madrid en el Mundials de Clubes.