Marta González compara la violencia machista con el referéndum ilegal en Cataluña "porque están fuera de la ley"

Marta González ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ que “al PP se le achaca la necesidad de los votos de Vox y sin embargo esa misma reclamación no se hace al Gobierno del PSOE en Madrid, cuando está sustentado por independentistas”. Preguntada por Aimar Bretos por si cree que es igual convocar un referéndum ilegal que quitar las ayudas a mujeres en peligro, como pide Vox, la vicesecretaria de Comunicación del PP ha dicho que “todo lo que está fuera de la legislación por supuesto que se puede comparar”.

González, que también es vicesecretaria de la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Estado contra la violencia de género, ha confirmado el “compromiso del PP” en la lucha contra los crímenes machistas y confía en que finalmente Vox sea “sensible” y permita el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Ciudadanos en Andalucía. “Vox no puede negar la ilusión que exista en Andalucía con el cambio porque los andaluces y los españoles no se lo permitirían”, ha dicho ante la amenaza del partido de Santiago Abascal de bloquearlo si no se retiran las medidas contra la violencia machista pactadas por los partidos de Casado y Rivera.