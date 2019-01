'Memorias de un hombre en pijama', la bajona del cuarentón

Empezamos con Memorias de un hombre en pijama, la adaptación del cómic de Paco Roca que protagoniza Raúl Arévalo, quien da voz a esta cinta de animación que cuenta las desventuras de un cuarentón que consigue su sueño: trabajar en su casa y en pijama. Carlos FerFer dirige esta película que pasó por el Festival de Málaga y que está nominada al Goya a mejor película de animación.

Seguimos con una coproducción española y americana, Como la vida misma, dirigida por Dan Fogelman, uno de los creadores de la serie This Is Us. La cinta está ambientada en las calles de Nueva York y en Sevilla, se extiende a lo largo de varias generaciones y con diferentes personajes cuyas vidas se entrecruzan. Los actores protagonistas son Oscar Isac, Antonio Banderas, Annette bening, Olivia Wilde o Sergio Peris-Mencheta o Laia Costa.

Paolo Sorrentino estrena un biopic sobre Silvio Berlusconi: Silvio (y los otros). La original se estrenó en Italia en dos partes, pero para el resto de países las han condensado en una sola. Son dos horas y media en la que vemos a un Toni Servillo convertido en el expresidente italiano justo cuando se encuentra en el peor momento de su carrera, con acusaciones de corrupción y sus conexiones con la mafia.

Terminamos con cine argentino, La Quietud, de Pablo Trapero (El Clan), una historia de dos hermanas que se reencuentran después de mucho tiempo separadas, tras enterarse de que su padre está muy enfermo. Junto a la madre, las mujeres de la familia revisan el pasado y tendrán que enfrentar los desafíos del presente. Las protagonistas son Bérénice Bejo, Martina Gusmán y Graciela Borges.

Y hoy sustituimos la sección de series de televisión por un libro que nos ha hecho reflexionar sobre lo que el cine puede ayudarnos, se titula Filmoterapia, 100 películas inspiradoras, y entrevistamos a su autor, Jorge Burque.