Diego Llorente: "¿Cama a Garitano? Esos rumores hacen daño al club y a los jugadores"

El jugador de la Real Sociedad Diego Llorente ha estado en El Larguero repasando el momento en el que se encuentra su equipo, que está luchando por mantenerse en la Liga Santander, y que juega contra el Real Madrid, club al que perteneció hasta el 2017 el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Además, el deportista ha hablado del cambio de entrenador que ha habido en los banquillos del conjunto vasco, donde ahora se encuentra Imanol Alguacil, y de los últimos meses que ha vivido como profesional, donde ha sido llamado a la selección española de Luis Enrique en dos ocasiones pero donde también ha estado lesionado.

"La temporada empezó en un momento difícil para mí porque estuve lesionado, pero ya estoy preparado para aportar al equipo y para reconducir la dinámica del grupo, algo que estoy seguro que vamos a conseguir", nos cuenta Llorente.

El jugador ha hablado del partido en el Bernabéu del próximo domingo. "Es un buen sitio para comenzar, es uno de los mejores estadios de la liga. ha habido un cambio de entrenador pero ha habido tiempo para adaptarnos a ese cambio y para preparar el encuentro", comenta.

"Estuve desde los siete años con el Real Madrid, cuando estamos en un club desde pequeño y quemando etapas. cuando puedes debutar en Primera División con el Real Madrid. Tengo un sentimiento por el club", nos dice de su etapa blanca.

El nuevo entrenador

Llorente también ha hablado de la destitución de Asier Garitano y la llegada de Imanol Alguacil a San Sebastián. "Los dos tienen matices en el sistema de juego. Imanol transmite una energía que es importante, eso el jugador lo transmite muy bien. Es la línea que siguió él el año pasado. Vamos a seguir el camino que quiere marcar", nos comenta sobre Alguacil.

"Me enteré de la destitución de Garitano por redes sociales y por lo familiares que lo ven en los medios. Una destitución nadie se la espera. fue un poco sorpresa pero nos tenemos que adaptar a lo que hay, hay gente que toma esas decisiones y lo hace para el beneficio del club", añade sobre la destitución de su ya ex entrenador.

El futbolista ha seguido hablando sobre este tema. "Por mi parte no era una noticia que me esperara. Es verdad que no llevábamos una dinámica buena pero en los cuatro partidos de diciembre que no pudimos ganar no estuvimos mal y pudimos conseguir la victoria. En los partidos del Betis y del Alavés mínimo deberíamos haber conseguido un empate, pero el fútbol es caprichoso. Como jugadores tenemos que adaptarnos", continúa.

Además, Diego ha querido aclarar los rumores que hablaban de 'hacer la cama a Garitano'. "Hay que tener cuidado a la hora de difundir ciertos rumores. Este rumor hace daño al club y a los jugadores. No estamos para pegarnos tiros en el pie", dice.

"Nos hemos dejado la vida por Garitano, somos uno de los equipos que más corre de Primera División, los datos nos avalan, no ha podido ser pero tenemos que ir todos a una y hablar de lo deportivo y no de lo extradeportivo. nos habría gustado estar en otra situación pero hay que afrontar la realidad, ha habido un cambio de entrenador y queda toda la segunda vuelta para mejorar la situación", añade.

No firma el empate ante el Real Madrid

Llorente se ha mostrado ambicioso de cara al encuentro ante el Real Madrid del próximo domingo. "No firmo el empate, siempre hay que firmar la victoria. Sabemos que es el Real Madrid, pero vamos con la intención de ganar y esperamos empezar el 2019 con las mejores sensaciones".

El equipo blanco todavía tiene opción de recompra sobre el jugador, algo sobre lo que Llorente no ha querido profundizar. "Hay una opción de recompra, pero de lo que estaría encantado es de ganar este fin de semana en el Bernabéu. Ojalá en un futuro estemos en otra posición y podamos hablar de otras cosas", sentencia el jugador de la Real Sociedad.