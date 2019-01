Maestros del jazz salvaje

Abrimos la sección con la magia de Les McCann y Eddie Harris, a su mítico Compared to what, tema que presentaron en el festival de Montreux de 1969. Aquella actuación tomó forma de disco con Swiss Movement, un álbum que llegó al número 1 de las listas de jazz y que es parte de la historia de la música por esa forma tan mágica de mezclar jazz y soul dando lugar a una música salvaje y abrasiva.



Esa misma virtud tiene Sinnerman, el tema que Nina Simone grabó el directo en Nueva York en 1965, una canción que salió de un musical de Broadway y que la pianista llevó a su terreno dando lugar a algo tan nuevo y distinto como mágico. Una canción salvaje de diez minutos en la que Simone atraviese distintos paisajes sonoros y que son, quizá, la cima de su magia.

Tras dos clásicos del jazz cerramos la sección con un maestro de este siglo, Kamasi Washington, un joven saxofonista que ha editado dos álbumes triples que son de lo más interesante que ha dado el jazz en los últimos años y que han trascendido fronteras y géneros. Su disco de este año estaba en la cima de la lista de Sofá Sonoro con lo mejor de 2018 y hemos querido cerrar la sección con su apabullante One of One.