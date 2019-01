"Si encontrara a alguien dejaría a mi mujer, con ella ya no tengo sexo"

Un oyente nos contó que su mujer y él, que llevan toda la vida, ya no tienen tanto sexo como él querría. Él tiene amigas con derecho a roce con las que no tiene implicación emocional, solo sexual y llevaría fatal que su mujer también tuviera sexo con otras personas. José Bustamante, psicólogo y sexólogo, certificó que no quedaba otra que tratarlo a partir de la comunicación. Las expectativas de lo que busques en tus relaciones sexuales es la base de tu relación. Pero ¿nos atrevemos a hacernos las preguntas apropiadas? ¿Somos lo suficientemente valientes como para hablar del tema con nuestra pareja? Como señaló Bustamante, el hecho de que reconociera que, si apareciera otra de la que se enamorara dejaría a su mujer, era un prueba de la necesidad de sentirse querido.

Regalemos masajes sexuales. Esa fue la selección de Sergio Fosela para estos Reyes. Un masaje sexual que nos permita aprender a disfrutar, que mejore nuestra sexualidad y que nos enseñe mucho de nosotros mismos. Masaje para querer tener mejor sexo. Y Emma Placer nos sugirió un regalo de reyes maravilloso, de coste casi cero y muy sexual y erótico. Un ajuar muy diferente al de nuestras madres, pero con todo el sexo que nos gusta en pareja.

Y conseguimos algo que era complicado. Que Elena Ballesteros confesara intimidades sexuales y nos contó hasta detalles de su relación de pareja. La actriz es una de las intérpretes de Perfectos desconocidos, obra que está en el Teatro Victoria de Madrid. Y hablamos de su pudor al desnudarse, de la complicidad sexual que tiene con su marido y de su felicidad personal.

Qué suerte tenemos de que Elia Fernández indague tanto buscando sobre sexo. Gracias a eso hemos sabido cómo afecta a nuestra salud. Lo de que a más sexo más neuronas, nos encanta. Pocas maneras más fáciles de regenerarnos, que nos vendrá fantástico.

No me lo tengan en cuenta, por favor. Pero no pude reprimir contarles por qué no tengo el coño pa ruidos…