Roberto Bautista: "Me siento mejor tenista que hace cinco años y que el año pasado"

Roberto Bautista no ha podido empezar mejor el año 2019. El tenista castellonense levantó este cinco de enero el primer título de la temporada tras ganar en Doha al checo Thomas Berdych en tres sets.

Horas más tarde celebraría dicho título en el último tramo de Carrusel Deportivo. "Ha sido una semana fantástica, me he preparado muy bien durante la pretemporada y el descanso también ha sido muy bueno. Desde que llegué aquí a Doha me he encontrado con muy buenas sensaciones".

También hubo tiempo para hablar del excepcional duelo que protagonizó en semifinales ante el número uno del mundo, Novak Djokovic. "La victoria ante Djokovic sí que puede ser una de las más especiales o una de las más importantes. El partido fue muy igualado y muy intenso, fue también muy bonito de ver y de jugar".

De cara a sí este 2019 puede ser su año, Bautista dejó claro que se ve mejor que en temporadas anteriores. "Me siento mejor tenista que hace cinco años y que el año pasado. No dejo de mejorar y de aprender, es algo que mi equipo y yo nos exigimos, siempre intentamos ser mejores. Al 2019 le pediría ganar el torneo de Madrid, es un torneo que me gusta mucho".

Por último también habló de los favoritos de cara al primer gran torneo del año, el Open de Australia. "A Djokovic, Nadal y Federer siempre les pongo en igualdad de opciones para ganar un torneo, Australia en este caso. Son los tres mejores de la historia y tenemos mucha suerte de que estén los tres en activo".