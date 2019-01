Vero Boquete: "Me encantaría volver a España en el futuro a un equipo donde pudiese luchar por un título"

La ex jugadora de la selección española de fútbol Vero Boquete ha estado en Carrusel Deportivo hablando de su marcha a Estados Unidos, donde se encuentra su próxima gran aventura como profesional en el equipo de los Utah Royals.

"El nuevo año ha venido con fichaje nuevos objetivos y una nueva aventura", nos dice la jugadora, que nos ha contado como se ha decidido por el fichaje. "Sabía que cada vez China un poco más lejos. Estaba abierta a cualquier opción y estuve cerca de volver a Europa, pero la ambición deportiva es lo que cuenta", comenta, afirmando que tiene pendiente el ganar la liga estadounidense.

Boquete ha seguido con su argumentación. "Lo que siempre me ha movido ha sido la ambición, he estado en las mejores ligas en los mejores momentos luchando por los mejores títulos. Ojalá pueda volver pronto a España para luchar por el título aquí", nos cuenta.

La futbolista también ha valorado el nivel de la liga americana, y ha hablado de cuáles son para ella los mejores campeonatos domésticos del mundo. "A día de hoy Alemania, Francia, y poco a poco España tienen las mejores ligas, pero a nivel de competitividad la liga americana es interesante, los equipos son muy parejos. Cuando estuve aquí en mi anterior etapa disfruté muchísimo con estadios llenos y en Europa en eso vamos un poco por detrás", explica.

Habla de la Liga Iberdrola

La jugadora ha asegurado que sigue la Liga Iberdrola a pesar de no encontrarse en ella. "Siempre estoy pendiente de la Liga, intento ver todos los partidos posibles. Queda todavía camino pero los avances son evidentes, tenemos una liga mucho más competitiva y profesional. Cada vez hay más retransmisiones de partidos y más espacio en los medios. Hay más compromiso de los clubes y de la Federación y por eso en la liga española ha mejorado tanto en los últimos años", dice.

La jugadora, que hace poco ha inaugurado un estadio con su nombre, algo que ha dicho que es el mayor reconocimiento de su carrera deportiva, quiere volver a jugar en España en el futuro. "He firmado por dos años, pero a mi me gusta firmar por poco tiempo y me ha ido bien. Digamos que es un año y luego veremos", dice sobre el fichaje por el equipo americano.

"Me encantaría volver a España y volver a un equipo donde pudiese luchar por un título. Mi corazón es perico, a día de hoy sería imposible que yo fichara por el Barça", añade la jugadora.

Además, Verónica ha dicho que sería importante que el Real Madrid hiciera un equipo femenino. "Sería fantástico que el Real Madrid apueste por tener equipo femenino, sería muy bueno para la liga y para muchas jugadoras. Cada vez está más cerca el momento. Imagino que será decisión de Florentino (Pérez), si nos está escuchando que se anime ya", pide Boquete

El Mundial 2019

La futbolista, que salió de la selección española, ha hablado de las posibilidades que tendrán sus compañera en el Mundial de este año. "Es el momento de poder llegar lejos. Todo lo lejos que se va a llegar aun no lo sabemos. Ganar o llegar a semifinales lo veo complicado, pero pasar la fase de grupos sin duda, y avanzar un poco más para poder tener opción de estar los Juegos Olímpicos ahí va a estar España. Los cuartos deben de ser el objetivo, hay que dar un paso más", concluye.