Willian José: "Viendo la repetición Rulli toca a Vinicius, pero él ya se estaba tirando"

La Real Sociedad logró tres puntos muy importantes en el Bernabéu tras imponerse por 0-2 al Real Madrid. Uno de los goles, el primero de ellos, lo marcó Willian José, canterano madridista.

El brasileño repasó la actuación del equipo donostiarra con Manu Carreño. "Es un gol muy importante para empezar el 2019, y encima con lo más importante, salir con los tres puntos".

El atacante de la Real Sociedad dejó claro que fueron merecedores de la victoria. "En la primera parte jugamos muy bien, creo que hemos hecho un partido muy completo para conseguir los tres puntos".

También quiso dar su opinión de la jugada más polémica del partido, el penalti sobre Vinicius. "Yo creo que el árbitro no nos ha beneficiado, he hablado con Rulli y me ha dicho que el toca balón primero, pienso que no es penalti. Estoy viendo la repetición ahora... parece que le toca un poco pero Vinicius ya se estaba tirando".

Por último opinó acerca de si la Liga está ya imposible para los blancos. "No creo que el Real Madrid tenga la Liga perdida, queda mucho todavía y hará todo por conseguirla".