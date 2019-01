Mijatovic: "Hay que ser realista, en la Liga poco podemos hacer"

El Real Madrid no ha comenzado el 2019 de buena manera. Más bien al contrario, en dos partidos ha sumado sólo un punto en la Liga, lo que ha propiciado que la competición nacional se le ponga muy complicada al colocarse a diez puntos del Barcelona.

Para analizar el momento de los blancos pasó por El Larguero Pedja Mijatovic. "El Madrid sigue en la misma línea del inicio de temporada, sin encontrar el buen juego y la fórmula de superar los partidos que tienen por delante. La primera parte fue un auténtico desastre".

De cara a las opciones del equipo blanco de poder remontar en Liga, el balcánico fue bastante claro. "Normalmente soy optimista pero hay que ser realista, este año en la Liga poco tenemos que hacer y poco podemos hacer. El equipo no transmite la confianza de los últimos años, aunque ojalá me equivoque. Hay que seguir luchando pero va a ser muy complicado".

Además, cree que los jugadores lo están dando todo, pero el problema es otro. "Lo único que no puedes decir es que este equipo no tiene ilusión, el equipo quiere pero no puede. La actitud siempre es buena pero hay que buscar ahora las razones por las cuales el equipo no puede".

También habló de las opciones de que Solari continúe hasta final de temporada. "Seguramente los futbolistas creen en Solari pero repetir lo que pasó con Zidane es muy difícil. Solari está haciendo un buen trabajo. No sé si llegará a cumplir su contrato, habrá que ver a final de temporada. Si el Madrid consigue un título puede ser que continúe".

También fue muy contundente respecto a su opinión en lo referente a Gareth Bale. "No sé qué decisión va a tomar el club con Gareth Bale, es un jugador que me gusta pero creo que no vale para ser el líder del equipo. Además creo que el madridismo está cansado con tantas lesiones, quieren un jugador que tenga más continuidad".

Mijatovic también opina que Isco probablemente se esté replanteando su situación en el equipo blanco. "Yo pensaba que ayer Isco iba a ser titular con las lesiones que había y después de hacer buena media hora en Villarreal. El mensaje del entrenador es que cuenta con él pero no del todo. Yo estaría preocupado si fuera Isco, preocupado en el sentido no cuentan conmigo".

Por último habló de la opción de que el Real Madrid vuelva a conquistar la Champions, algo en lo que es más optimista que en el caso de la Liga. "Sí, ¿por qué no? La Champions es una competición complicadísima y muchas veces nos equivocamos juzgando a algunos equipos que tienen buena plantilla y luego quedan eliminados en cuartos o semifinales. Este es un equipo ganador y que tiene mucha experiencia, tienen la capacidad de cambiar el chip, el año pasado lo demostraron. En la Champions podemos esperar un Madrid mejor y por qué no campeón de Europa otra vez".