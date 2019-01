El relato de una madre una semana después de la agresión sexual de su hija

"A las 6 de la madrugada del sábado violaron a mi hija", comenzaba María el email que mandó al Diario. La agresión sexual tuvo lugar el sábado 29 de diciembre. "Conoció a un chico en una discoteca, se fueron a su coche y allí la forzó a mantener relaciones que no quería. Ella pudo huir", relata, pero no le resultó sencillo encontrar ayuda. La encontró finalmente en un hotel en el que le permitieron a llamar a la policía. María se enteró de la agresión de su hija sobre las 10 de la mañana del día siguiente y hasta "las 20:00 de la tarde estuvimos testificando en comisaría", nos cuenta.

La hija de María "está todavía en estado de shock. Son días muy tensos, agotadores", describe, "nos hemos sentido desasistidas. La policía no nos informó de qué recursos hay, y además ella tiene la sensación de que las preguntas que le hacían iban a pillarla". La denuncia sigue ahora su curso y María quiere subrayar que "nadie se sometería a esta situación tan tensa gratuitamente. Yo agradezco que mi hija esté bien educada y sepa que tiene que ser valiente, que tiene que denunciar y que no tiene que callar. Pero desde luego falta sensibilidad, falta habilitar un lugar en el que este tipo de víctimas se sientan acogidas, comprendidas, porque es exponer toda tu vida privada de aquí en adelante. Esto no es agradable para nadie y menos para una mujer de la que siempre se va a dudar", concluye.