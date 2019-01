¿Saben qué día se sacan muchas banderas españolas y se canta el que viva España en una plaza llena? En el Orgullo Gay. Y eso quiere decir algo. Quieres presumir del país que te ha dado tantos derechos y la forma más festiva y más directa que tienes de hacerlo es sacar la bandera. Porque es verdad que la derecha quiere acaparar la bandera, pero la izquierda ha sido responsable de abandonarla.

Yo pienso que las banderas y los himnos y los símbolos de pertenencia identitaria, cuanto más lejos, mejor. Pero yo no quiero ser presidente de un país. Y a veces uno no tiene que pensar tanto en sí mismo y más en los votantes que quiere convencer. En España hay partidos políticos que quieren gobernar el pais, vas a un acto suyo y no te enteras de qué país quieren gobernar. Ya no porque no haya ninguna bandera, es que ni se nombra el país. ¿Para ti no son importantes los símbolos o incluso te generan rechazo? Sé humilde y piensa que hay gente para la que es muy importante tener símbolos bajo los que unirse.

A veces hay que pelear mucho por cosas en las que creemos poco.