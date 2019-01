Un año de nervios

Definitivamente, somos un país curioso. Hoy tenemos a los niños en el cole, a la mitad del personal currando y a la otra mitad en casita, o en la carretera, la estación o el aeropuerto…. apurando la prórroga de las fiestas y preparándose para encarar un año que promete ser de todo, menos aburrido. Aunque, ¿saben una cosa?: que tengo poquitas ganas de hincar el diente a los grandes asuntos de la agenda política. Básicamente porque estoy convencido de que asistimos a una permanente representación teatral.

Yo, por cierto, y este es un pronóstico muy personal, creo que a pesar de todos los aspavientos habrá gobierno de derechas en Andalucía. Y creo, aunque el mundo independentista se flagele día sí, día también, creo que se aprobarán los Presupuestos de este año con su ayuda, con sus votos. Y que esto provocará otra escalada verbal, aunque, bueno… a Pedro Sánchez ya le han llamado golpista, traidor y vendepatrias; así que no sé qué otras opciones ofrece el diccionario, pero algunas encontrarán, seguro.

Y esto –lo de los Presupuestos, digo- tendrá que aclararse pronto porque si no empezará el juicio contra los políticos independentistas, previsiblemente habrá condenas, subirá otra vez la temperatura en Catalunya, se convocarán elecciones…. pero es que además están las municipales, y las autonómicas, las europeas…. Y hay un montón de gente que se juega el culo –o el cuello-, que está muy nerviosa y que nos van a transmitir sus nervios y su ansiedad a todos los demás. Esto se lo digo a día siete de enero ¿entienden, entonces, por qué me da tanta pereza? Ya tendremos tiempo, no se preocupen. Hoy casi que disfruten los que aún están de fiesta, los que no a cumplir con su obligación y a ver si entre todos somos capaces de desmentir –al menos en nuestros ámbitos particulares- el pronóstico de los más agoreros.