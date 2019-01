López Nieto: "Sí fue penalti, el VAR pudo hacer mejor uso de sus herramientas"

Antonio Jesús López Nieto, el representante del Comité Técnico de Árbitros, ha pasado por El Larguero para analizar el penalti de Rulli a Vinicius que no pitó Munuera Montero ni le mandó revisar Melero López.

La primera pregunta es clara: ¿Fue penalti? La respuesta, más aún: “Sí”. López Nieto ha explicado la jugada tras hablar con el VAR del Real Madrid - Real Sociedad: “El árbitro de VAR tiene que estar al 100% seguro, si tiene la duda… él tomó la decisión de no llamar al árbitro. He tenido la oportunidad de hablar con Melero y el hombre en ese momento tenía muchísimas dudas y no la tenía al 100%”.

“Melero López está reflexionando una decisión que pudo ser mejor (…) No fue un error técnico, pudo hacer mejor uso de las herramientas”, ha apuntado Lopez Nieto, que “entiende” la decisión de Munuera en el campo.

“El árbitro de VAR es una nueva modalidad de árbitro. Hay árbitros que en el campo tienen unas cualidades y en el VAR otras. Melero lo estaba haciendo genial tanto en el campo como en el VAR”, ha asegurado, antes de concluir: “Siempre va a haber errores porque el fútbol no es blanco y negro, va a haber muchos grises que dan polémica como la que está habiendo”.