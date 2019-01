Pablo Belmonte, único superviviente de los montañeros: "La última imagen que tengo de ellos, aunque fue un momento de tensión, era de una sonrisa"

Pablo Belmonte, el único superviviente del accidente de cuatro montañeros -tres españoles y el guía peruano-, relata en El Larguero cómo vivió el accidente y las horas posteriores a la avalancha que acabó con la vida de sus amigos. .

"Estoy muy afectado, pero agradecido a la oportunidad que me ha dado la montaña", comenzó a relatar. Belmonte aseguró que recuerda el accidente en su totalidad: "Estuve consciente todo el rato. La avalancha la generamos nosotros mismos por un tema de cómo la nieve se apelmaza, llevaba una semana haciendo sol", comenzó.

Uno de los cuatro resbaló, provocando la caída de todos y la consecuente avalancha. "No sé bien quién resbaló primero, a mí me embistió uno y yo a otro. Ahí generamos la avalancha que nos arrastró, yo iba el segundo".

No obstante, Belmonte no supo cuál de sus amigos fue el primero en resbalar. "Eso nunca lo vamos a saber. Si no hubiese caído uno hubiese sido otro. Cuando estás en la montaña sabes que estás expuesto", dijo.

Belmonte explicó cómo vivieron las horas antes de la avalancha. "Aquí debería estar lloviendo, pero por el cambio climático hace sol desde hace una semana y se había formado una capa de hielo bajo la nieve virgen de la última noche. Además, teníamos una tormenta eléctrica a nuestro alrededor y llevábamos muchos hierros. Decidimos bajar prácticamente corriendo", explicó.

"No somos deportistas de élite, somos montañeros hippies y más de una vez hemos bajado corriendo, es bastante habitual lo de las caídas. Arriba ni siquiera nos sacamos la foto finish porque no teníamos cojones de sacar los móviles por los rayos. Sabíamos que era un momento peligroso", relató.

"Fui a chocar los cinco con mis compañeros, pensaba que ellos estaban como yo"

Pablo Belmonte describió la caída como "estar en una lavadora" y admitió que al principio pensó que todos habían sobrevivido. "Fue una caída larga, de bastantes segundos, más de medio minuto", explicó.

Según explicó, tras la caída todos seguían unidos por la cuerda. "Es ahí cuando levanto la cabeza, me sacudo la nieve de la cara y levanto la mano para chocar los cinco, por la que acabábamos de liar. Pensaba que ellos estaban como yo", relató

Ninguno de los compañeros murió inmediatamente tras la caída, según relata Belmonte. "Estuve brindando primeros auxilios un buen rato. En ese momento no es ningún drama: sacas la navaja, ayudas a uno, al otro... Cuando les espabilé, el guía estaba medio consciente, pudo caminar. Pero no estaba colaborativo, tenía actividades motrices pero no estaba presente", explicó.

Belmonte explicó que él pudo pedir ayuda tras subir a una roca desde la que se vislumbraba la carretera. El accidente ocurrió a las dos del mediodía y la ayuda sanitaria llegó a las seis de la tarde. "En ese lapso les brindé primeros auxilios y te vas dando cuenta", explicó respecto a cuándo se dio cuenta de la muerte de sus amigos.

"La última imagen que tengo de ellos, aunque fue un momento de tensión, era de una sonrisa"

"Una vez pasada la urgencia, lo asimilé bastante rápido", explicó. "Comentábamos que la seguridad es importante pero que lo importante es tener una vida plena. ¿Cuánta gente llega a los 70 años amargado o preocupado por cosas triviales?. Pasó lo que pasó y no hay que buscar responsables", dijo.

"Vivieron una vida plena. Yo la última imagen que tengo de ellos, aunque fue un momento de tensión, era una sonrisa. Estaban haciendo lo que les gustaba. Si yo hubiese sido uno de ellos también lo dirían de mí. También hubiesen seguido yendo a la montaña. No voy a dejar de ser quien soy por esto", relató.

Respecto a qué consejo daría a alguien para evitar una situación así, Belmonte admitió que cometieron errores. "Nuestro error es el típico del alpinista: no dar la vuelta a tiempo cuando las cosas están complicadas en la cumbre. Mi consejo: que se informen bien de las condiciones meteorológicas, pero que se lancen", concluyó.