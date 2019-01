La batalla por el argumento

Lo dijo Pablo Simón, que es un joven politólogo muy listo. Y estoy de acuerdo con él cuando dice que la primera batalla de este año macro electoral va a librarse para imponer el argumento de dicha batalla. Porque el argumento será desde luego múltiple, pero no es indiferente que pivote sobre cuestiones territoriales o sobre problemas sociales. En el primer caso llevan ventaja las derechas, en el segundo, las izquierdas.

La primera opción es la más probable porque la segunda, la social, solo se activa de verdad cuando actúa contra un gobierno, como los chalecos amarillos en Francia, y es muy tibia cuando es un gobierno el que la promueve, lo que ocurriría nuestro país. Por otra, parte hay que contar con el efecto en cada bloque de lo que los propios partidos consideran sus malas compañías: Vox para la derecha y el independentismo para la izquierda. Porque ambas son a la vez acelerador y freno, necesarias para la victoria pero rémora para conseguirla.

Hoy, el apoyo del independentismo pesa como una losa en Sánchez y también, hoy, para Casado y para Rivera Vox es un gran dolor de cabeza en Andalucía. Vemos que los acuerdos, casi vergonzantes, se hacen a escondidas. Y en mayo ese dolor de cabeza lo será en toda España.

Pero ahora, a las puertas del gran serial electoral, yo me pregunto sobre el famoso control de los tiempos. Ese del que siempre alardean los que gobiernan. ¿Estará arrepentido Sánchez de no haber cumplido su palabra y haber convocado elecciones a los tres meses de llegar a la Moncloa, lo que siempre creí que debía hacer? ¿Reconocerá que con el paso de los meses, además de no estabilizar ni un poco la situación, sus opciones han menguado y las de la derecha han crecido?