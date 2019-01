"Como profesora interina sólo he trabajado dos de los ocho años que llevo en la bolsa"

"Tras opositar en 2010, he sido contratada cuatro veces, por periodos de semanas o meses, y siempre despedida en verano", nos cuenta Rosa que en unos días perderá su trabajo en un instituto, "por la reducción de las horas lectivas en disciplinas artísticas". Una reducción que está "mermando a los alumnos ya. Me sorprende que cuando les pido hacer un dibujo ante un folio en blanco no sepan como reaccionar, creo que estamos entrando en un sistema que deja de lado actividades que ayudan a fomentar la creatividad, la imaginación, la iniciativa y la memoria visual. La música, la filosofía y las artes plásticas ayudan a desarrollar capacidades necesarias. Las enseñanzas artísticas son necesarias si no queremos ser en los centros meras fábricas de robots carentes de imaginación", finaliza.

Seguir leyendo